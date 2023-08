Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 19,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 19,54 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.770 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 12,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,48 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

