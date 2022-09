Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 17,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 4.526.378 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,82 Prozent. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,06 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 26.593,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26.593,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

