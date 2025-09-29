Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 28,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 28,82 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 143.957 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 24,60 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 26,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

