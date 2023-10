Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,43 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,43 EUR. Bei 20,43 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,41 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 139.560 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2023). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 9,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,78 EUR.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert im Minus

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer