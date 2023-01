Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 20,36 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,42 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,26 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,36 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 974.172 Aktien.

Bei 20,66 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,72 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 28.979,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.877,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,61 EUR je Aktie.

