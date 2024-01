Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Mittwochnachmittag ein

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 22,75 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,75 EUR. Bei 22,53 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.434.205 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 2,86 Prozent zulegen. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 22,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,20 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsende

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen