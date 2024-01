Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 22,84 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 22,84 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,86 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 305.486 Aktien.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 2,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,20 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Deutsche Telekom dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

