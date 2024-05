Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 22,20 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,20 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 22,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 22,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.030.290 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 16,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,23 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

