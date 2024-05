Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 22,29 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 22,29 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.487.295 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 09.08.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 16,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 3,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

