Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 22,20 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 22,20 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,21 EUR zu. Mit einem Wert von 22,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 282.309 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 19,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,893 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone