Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 19,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 19,92 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,97 EUR. Zuletzt wechselten 1.811.322 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,73 EUR.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

NASDAQ-Wert T-Mobile US-Aktie gefragt: T-Mobile US mit überraschend starkem Quartal - mehr Kunden angestrebt

BT-Aktie gibt dennoch nach: Glasfasernachfrage und Preiserhöhungen lassen BT Group mehr umsetzen

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom verdient