Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 20,02 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 20,02 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,03 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.637 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. 15,54 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,73 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.023,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

