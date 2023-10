Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,54 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 20,54 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,53 EUR. Zuletzt wechselten 1.175.385 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,78 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.168,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

