Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 20,48 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,48 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,57 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 20,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.361.195 Stück.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 12,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 10,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,78 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

