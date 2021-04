Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 40,67 EUR zeigte sich die Deutsche Wohnen SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 15.280 Punkten notiert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,24 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bisher bei 40,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.433 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2020 bei 46,97 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,27 EUR. Dieser Wert wurde am 16.04.2020 erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,37 EUR. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Wohnen SE im Jahr 2022 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen