Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE tendiert tiefer

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 42,92 EUR ab. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.306 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. In der Spitze fiel die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 42,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 297.958 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2020 auf bis zu 46,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 36,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2020).

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,30 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Wohnen SE-Aktie in Höhe von 1,76 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

