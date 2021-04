Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Deutsche Wohnen SE zu

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Wohnen SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.239 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 41,74 EUR. Bei 41,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.121 Deutsche Wohnen SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,97 EUR an. Am 16.04.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,27 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,37 EUR. Experten taxieren den Deutsche Wohnen SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,92 EUR je Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

