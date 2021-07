Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE verteidigt Tendenz

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 15.580 Punkten tendiert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf 51,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,56 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 466.410 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Am 25.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,38 EUR an. Am 08.03.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,03 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,42 EUR an. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Wohnen SE-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Es besteht ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Vonovia.

