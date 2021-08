Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE verbilligt sich

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 52,74 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.761 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. In der Spitze büßte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 52,74 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 52,86 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1 Deutsche Wohnen SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,92 EUR markierte der Titel am 06.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei 38,10 EUR fiel das Papier am 08.03.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,42 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

