Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE tiefer

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 41,35 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.998 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 41,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.862 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Am 09.11.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,66 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,07 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,95 EUR je Aktie in den Deutsche Wohnen SE-Büchern.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.

