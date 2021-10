Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE tendiert um Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Wohnen SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 52,92 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.074 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Wohnen SE-Aktien beläuft sich auf 114.517 Stück.

Am 15.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,04 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2021 bei 38,03 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,62 EUR. In der Deutsche Wohnen SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

