Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE stärker

Das Papier von Deutsche Wohnen SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 43,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 13.029 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 44,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 232.118 Deutsche Wohnen SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2020 00:00:00 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 00:00:00 bei 27,66 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,68 EUR an. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Wohnen SE-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Wohnungsbewirtschaftung, das Portfoliomanagement und die Wohnungsprivatisierung konzentriert. Das Portfolio umfasst derzeit insgesamt fast 165.000 Einheiten, davon rund 163.000 Wohneinheiten und über 2.600 Gewerbeimmobilien. Die Deutsche Wohnen AG fungiert als Holding und nimmt zentrale Finanz- und Managementaufgaben wahr. Die operative Geschäftstätigkeit wickelt die Gesellschaft über die Deutsche Wohnen Management GmbH, Deutsche Wohnen Real Estate GmbH und die KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage Betriebs-GmbH ab.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie klettert dennoch: Deutsche Wohnen mit Gewinnrückgang

Deutsche Wohnen erwartet Aufwertung des Portfolios um 6 Prozent

Ausblick: Deutsche Wohnen SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Deutsche Wohnen