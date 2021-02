Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE tendiert südwärts

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,06 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 14.077 Punkten steht. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 142.969 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,97 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2020. Bei einem Wert von 27,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020).

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,07 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Wohnen SE einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.

