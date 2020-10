Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE nahezu unverändert

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 45,23 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 12.654 Punkten steht. In der Spitze gewann die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 45,28 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 44,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 292.210 Deutsche Wohnen SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,57 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (27,66 EUR).

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 43,06 EUR. In der Deutsche Wohnen SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Wohnungsbewirtschaftung, das Portfoliomanagement und die Wohnungsprivatisierung konzentriert. Das Portfolio umfasst derzeit insgesamt fast 165.000 Einheiten, davon rund 163.000 Wohneinheiten und über 2.600 Gewerbeimmobilien. Die Deutsche Wohnen AG fungiert als Holding und nimmt zentrale Finanz- und Managementaufgaben wahr. Die operative Geschäftstätigkeit wickelt die Gesellschaft über die Deutsche Wohnen Management GmbH, Deutsche Wohnen Real Estate GmbH und die KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage Betriebs-GmbH ab.

