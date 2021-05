Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE gefragt

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 43,79 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.465 Punkten liegt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,21 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 43,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Wohnen SE-Aktien beläuft sich auf 221.032 Stück.

Am 09.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,97 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2020 bei 37,75 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,35 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie aus. Experten taxieren den Deutsche Wohnen SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,80 EUR je Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Deutsche Wohnen verdient mehr und bestätigt Ausblick - Aktie gewinnt

Ausblick: Deutsche Wohnen SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Wohnen SE-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Wohnen SE im April mehrheitlich zum Kauf

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen