Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE verteidigt Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Wohnen SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,96 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.508 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 53,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bisher bei 52,94 EUR. Bei 52,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.717 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2021 auf bis zu 53,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,03 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2021 erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 50,88 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Wohnen SE-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

