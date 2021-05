Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE fester

Zuletzt sprang die Deutsche Wohnen SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 45,11 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.165 Punkten liegt. In der Spitze legte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 45,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 409.805 Deutsche Wohnen SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2020 bei 46,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2021 (38,03 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,35 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Wohnen SE-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Aktien von Deutsche Wohnen fallen - Jefferies: Fusion unwahrscheinlich

Deutsche Wohnen verdient mehr und bestätigt Ausblick - Aktie gewinnt

Ausblick: Deutsche Wohnen SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen