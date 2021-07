Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE tendiert nordwärts

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 51,52 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.535 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 51,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.824 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,38 EUR) erklomm das Papier am 25.05.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,03 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2021 erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Wohnen SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,42 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Wohnen SE-Büchern.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Es besteht ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Vonovia.

