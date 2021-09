Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE kommt kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Wohnen SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 52,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.447 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 52,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Wohnen SE-Aktie ging bis auf 52,90 EUR. Mit einem Wert von 52,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 82.048 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,04 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,03 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2021 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,62 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Wohnen SE-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2024 aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Vonovia-Aktie zieht an: Vonovia bietet für Deutsche-Wohnen-Tochter GSW

Vonovia kommt Mehrheit an Deutscher Wohnen näher - Aktien ohne gemeinsame Tendenz

Milliardendeal: Deutsche Wohnen und Vonovia verkaufen knapp 15.000 Wohnungen an Berlin - Aktien uneins

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen