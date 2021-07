Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE reagiert positiv

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 51,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.603 Punkten notiert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,16 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.893 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2021 auf bis zu 52,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,03 EUR am 08.03.2021.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Wohnen SE-Aktie bei 49,42 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Es besteht ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Vonovia.

