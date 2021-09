Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE nahezu unverändert

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 52,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.531 Punkten steht. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf 52,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,88 EUR nach. Mit einem Wert von 52,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 912.910 Deutsche Wohnen SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,04 EUR. Am 08.03.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,03 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,62 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

