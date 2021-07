Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE kaum bewegt

Die Deutsche Wohnen SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,84 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 15.511 Punkten tendiert. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,98 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Wohnen SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,74 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.867 Deutsche Wohnen SE-Aktien umgesetzt.

Bei 52,38 EUR erreichte der Titel am 25.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,03 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,42 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Vonovia-Aktie fällt: Übernahme der Deutsche Wohnen gescheitert - wachsender Einfluss von Fonds erschwert Übernahmen

Mega-Deal zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen vorerst gescheitert

Vonovia muss um Deutsche-Wohnen-Übernahme weiter bangen - Vonovia-Aktie stabil

