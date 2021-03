Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE präsentiert sich stärker

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 39,78 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 14.903 Punkten tendiert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,81 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,69 EUR. Von der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.020 Stück gehandelt.

Am 09.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,97 EUR an. Am 31.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,07 EUR aus. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Wohnen SE-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

