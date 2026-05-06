Deutscher Auftragseingang im März deutlich höher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im März deutlicher höher als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 5,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,3 (Februar: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um nur 1,0 Prozent prognostiziert. Der für Februar vorläufig gemeldete monatliche Anstieg um 0,9 Prozent wurde auf 1,4 Prozent revidiert.

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Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Februar sogar um 5,1 Prozent als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Januar bis März um 4,1 Prozent, ohne Großaufträge stieg er um 1,6 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

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May 07, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)