Deutscher Auftragseingang sinkt im Januar unerwartet deutlich

09.03.26 08:06 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Januar deutlicher als erwartet zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 11,1 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 3,7 (Dezember: plus 11,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um nur 4,0 Prozent prognostiziert. Der für Dezember vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 7,8 Prozent wurde zudem auf 6,4 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Januar um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang von November Oktober bis Januar um 7,4 Prozent und ohne Großaufträge um 1,5 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)