Deutscher Auftragseingang steigt im Dezember um 2,8 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent und lag kalenderbereinigt um 5,5 (November: 2,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Plus von 2,9 Prozent. Den für November gemeldeten Anstieg bei den gesamten Auftragseingängen von 3,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,6 Prozent.

Die Inlandsbestellungen erhöhten sich im Dezember auf Monatssicht um 11,7 (minus 0,7) Prozent, während die Auslandsaufträge um 3,0 (plus 6,5) Prozent zurückgingen, darunter die aus dem Euroraum um 4,2 (plus 10,3) Prozent und die von außerhalb des Euroraums um 2,3 (plus 4,2) Prozent. Die Bestellungen von Vorleistungsgütern stiegen um 4,1 (plus 1,9) Prozent, die von Investitionsgütern um 1,8 (plus 4,7) Prozent und die von Konsumgütern um 5,3 (plus 2,7) Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) erklärte, mit der erwarteten allmählichen Auflösung der Lieferengpässe deute der hohe Auftragseingang auf eine dynamische Wirtschaftsentwicklung hin, sobald der hohe Auftragsbestand abgearbeitet werden könne.

February 04, 2022 02:11 ET (07:11 GMT)