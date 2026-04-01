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Deutscher Auftragseingang steigt im Februar um 0,9 Prozent

08.04.26 08:06 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Februar wie erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 3,5 (Januar: 0,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 1,0 Prozent prognostiziert. Der für Januar vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 11,1 Prozent wurde bestätigt.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im Februar um 3,5 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang von Dezember bis Februar um 2,0 Prozent, ohne Großaufträge sank er um 0,8 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)