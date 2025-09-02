Deutscher Automarkt im August mit leichtem Zuwachs
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat sich nach den bisherigen Rückgängen im Jahresverlauf im August etwas besser entwickelt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden vergangenen Monat 207.229 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, das ist ein Plus zum Vorjahresmonat von 5 Prozent. Für die ersten acht Monate des Jahres ergibt sich aber immer noch ein Minus von 1,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum.
Unter den deutschen Marken wiesen BMW (+15,3 Prozent), Audi (+13,2 Prozent) und VW (6,0 Prozent) deutliche Zugewinne aus. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten dagegen die Marken Smart (-36,5 Prozent) Opel (-9,9 Prozent), Porsche (-9,7 Prozent) und Mercedes (-1,5 Prozent.
Mit einem Anteil von 34,4 Prozent waren die SUVs (+12,8 Prozent) erneut das stärkste Segment.
