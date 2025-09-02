DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Deutscher Automarkt im August mit leichtem Zuwachs

03.09.25 11:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,90 EUR -0,12 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
9,93 EUR -0,02 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
2,06 EUR -0,03 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
9,44 EUR -0,13 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
107.200,00 KRW 700,00 KRW 0,66%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
5,99 EUR 0,15 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,62 EUR 0,71 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,96 EUR 0,03 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,59 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,09 EUR 0,30 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
33,46 EUR 0,07 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
11,49 EUR 0,02 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
684,60 INR -5,60 INR -0,81%
Charts|News|Analysen
Tesla
287,45 EUR 4,95 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,37 EUR -0,35 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
100,40 EUR -1,00 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat sich nach den bisherigen Rückgängen im Jahresverlauf im August etwas besser entwickelt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden vergangenen Monat 207.229 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, das ist ein Plus zum Vorjahresmonat von 5 Prozent. Für die ersten acht Monate des Jahres ergibt sich aber immer noch ein Minus von 1,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Unter den deutschen Marken wiesen BMW (+15,3 Prozent), Audi (+13,2 Prozent) und VW (6,0 Prozent) deutliche Zugewinne aus. Rückläufige Neuzulassungszahlen verzeichneten dagegen die Marken Smart (-36,5 Prozent) Opel (-9,9 Prozent), Porsche (-9,7 Prozent) und Mercedes (-1,5 Prozent.

Mit einem Anteil von 34,4 Prozent waren die SUVs (+12,8 Prozent) erneut das stärkste Segment.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 05:46 ET (09:46 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen