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Deutscher Automarkt wächst im Juni zweistellig - Tesla und BYD mit Absatzsprung

03.07.26 11:09 Uhr
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DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat zum Ende des ersten Halbjahres deutlich an Dynamik zugelegt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Juni 296.378 Pkw neu zugelassen und damit 15,7 Prozent mehr als im Juni des Jahres 2025. In den ersten sechs Monaten lagen die Neuzulassungen mit 1,48 Millionen Fahrzeugen um 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt waren im abgelaufenen Monat die Elektrowagen von Tesla und BYD.

Bei Tesla lag der Zuwachs den weiteren Angaben zufolge bei 318 Prozent auf 7.768 Autos, BYD kam mit einem Plus von 274 Prozent auf 6.259 Fahrzeuge.

Bei den deutschen Marken erreichte Smart im Juni mit Plus von 176 Prozent das größte Zulassungsplus. Mini legte um knapp 60 Prozent zu. Aber auch BMW und Audi erzielten mit 18,6 und 17,1 Prozent zweistellige Zuwachsraten, während Mercedes und VW auf ein Plus von 5,9 Prozent kamen.

Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 78 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 26 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 17 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 5 Prozent.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 05:09 ET (09:09 GMT)

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