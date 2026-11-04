DAX 26.316 +1,7%ESt50 6.261 +1,9%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,30 -1,4%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.444 +0,3%Euro 1,1267 +0,7%Öl 101,3 -2,2%Gold 4.046 +3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Deutscher Automarkt wächst im Oktober um 1,7 Prozent

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
59.26 EUR 2.46 EUR 4.33 %
Charts | News | Analysen
Ford Motor Co.
10.88 EUR -0.33 EUR -2.90 %
Charts | News | Analysen
Geely
1.60 EUR 0.00 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Honda Motor Co. Ltd.
10.08 EUR 0.11 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Mazda Motor Corp.
6.13 EUR 0.08 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.40 EUR 0.79 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.51 EUR 0.04 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.78 EUR 0.93 EUR 2.03 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
26.21 EUR 0.63 EUR 2.46 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
28.21 EUR 0.67 EUR 2.43 %
Charts | News | Analysen
Suzuki Motor Corp.
11.70 EUR -0.08 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen
Tata Motors Ltd
276.00 4.50 1.66 %
Charts | News | Analysen
Tesla
336.15 EUR -20.25 EUR -5.68 %
Charts | News | Analysen
Toyota Motor Corp.
17.10 EUR 0.10 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) St.
69.30 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Der deutsche Automarkt ist im Oktober in niedrigerem Tempo als im Vormonat gewachsen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, stiegen die Pkw-Verkäufe um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf 254.492 Einheiten. Im September hatte noch ein Wachstum von 9,0 Prozent zu Buche gestanden. Für die ersten zehn Monate bis Ende Oktober ergab sich ein Anstieg von 4,9 Prozent auf 2,48 Millionen Autos.

Werbung

Getragen wurde der Anstieg im Oktober abermals von den Elektroautos (BEV), die einen Sprung um knapp 80 Prozent auf 94.086 Stück verzeichneten. Der Absatz von Benzinern sank um 41 Prozent auf 38.516 Pkw, jener von Dieselfahrzeugen um 21,6 Prozent auf 23.882.

Marktführer Volkswagen verkaufte 46.331 Autos, ein Rückgang um 4 Prozent zum Vorjahr. Mercedes verzeichnete einen Anstieg um 8,5 Prozent auf 26.273 Autos. Bei BMW blieb der Absatz mit 23.582 Stück in etwa stabil.

Vom E-Auto-Boom profitierte der US-Autobauer Tesla, der seinen Absatz im Oktober um 291 Prozent auf 2.932 Einheiten steigerte. Der chinesische Konkurrent BYD kam mit einem Plus von 54 Prozent auf 5.173 Einheiten.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 07:46 ET (12:46 GMT)

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.