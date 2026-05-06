DAX24.892 -0,1%Est506.031 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -0,8%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.811 -0,7%Euro1,1767 +0,1%Öl97,93 -4,0%Gold4.737 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, BYD, TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Weiter Hoffen auf Kriegsende im Iran: DAX nahe Nulllinie - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus Weiter Hoffen auf Kriegsende im Iran: DAX nahe Nulllinie - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus
Siemens Healthineers-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Siemens Healthineers-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutscher Automarkt wächst langsamer - deutlicher Anstieg bei E-Autos

07.05.26 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,04 EUR 1,82 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
10,22 EUR 0,31 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
2,44 EUR -0,03 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
6,78 EUR -0,08 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
154.600,00 KRW 600,00 KRW 0,39%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
5,45 EUR -0,15 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,45 EUR 0,47 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,91 EUR 0,00 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,60 EUR -0,35 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,98 EUR 0,18 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
31,52 EUR 0,39 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
9,61 EUR 0,11 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
358,00 INR 17,45 INR 5,12%
Charts|News|Analysen
Tesla
343,70 EUR 2,50 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
16,07 EUR -0,69 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
90,70 EUR 0,70 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Das Wachstumstempo auf dem deutschen Automarkt hat sich im April deutlich verlangsamt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden 249.163 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,7 Prozent zum Vorjahr. Im März waren die Verkäufe noch um 16 Prozent gestiegen. Für die ersten vier Monate stand ein Wachstum von 4,5 Prozent auf 948.567 Autos zu Buche.

Elektroautos (BEV) wiesen im April mit einem Plus von 41 Prozent auf 64.350 Fahrzeuge erneut ein kräftiges Wachstum auf. Einen ähnlich hohen Anstieg erzielten Hybridfahrzeuge. Bei Benzinern und Dieselfahrzeugen betrug der Rückgang dagegen 20 bzw. 13,8 Prozent.

Marktführer Volkswagen verbuchte einen Abstzrückgang um 6,7 Prozent auf 46.101 Autos. Die Premiummarke Audi erzielte ein Plus von 19 Prozent, bei Mercedes ging es um 4,9 Prozent aufwärts. Für BMW wurde ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet.

Der chinesische Elektroautohersteller BYD verdreifachte seinen Absatz auf 4.705 Einheiten. Tesla verbuchte ein noch stärkeres Wachstum, lag mit 3.149 Pkw aber hinter dem Rivalen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
06.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen