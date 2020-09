Deutscher Botschafter zu Gespräch im russischen Außenministerium

MOSKAU (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, ist zu einem Gespräch zum Streit über den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny im russischen Außenministerium eingetroffen. Das bestätigte die deutsche Botschaft in Moskau der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Moskau erwartet nach Angaben der Sprecherin des russischen Außenministeriums, dass Deutschland seine Erkenntnisse zu dem Fall vorlegt. Das betreffe die Ergebnisse der Untersuchungen in einem Labor der Bundeswehr und die Beweise für die Vergiftung. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zuvor, dass es sich um einen lange geplanten Termin des Botschafters im russischen Außenministerium handele.

Nawalny, einer der schärfsten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin , wurde am 20. August auf einem Inlandsflug in Russland bewusstlos. Auf Drängen seiner Familie wurde er nach einer Erstbehandlung in Sibirien nach Berlin in die Charité verlegt. Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr als erwiesen an, dass er mit einem militärischen Nervengift vergiftet wurde. Unterstützer Nawalnys vermuten Moskau hinter der Tat. Russland bestreitet, in den Fall des Oppositionellen verwickelt zu sein./thc/DP/nas