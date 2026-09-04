DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,53 +1,5%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.425 -0,6%Euro 1,1629 +0,0%Öl 95,5 -0,0%Gold 4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Juni

DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im Juni gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging der reale Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent zurück. Für Mai meldeten die Statistiker einen revidierten Anstieg um 1,5 (vorläufig: 1,5) Prozent und für April ein Plus von 0,9 (1,4) Prozent. Für das zweite Quartal ergibt sich ein Umsatzanstieg von 0,9 Prozent.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.