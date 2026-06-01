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Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im März

05.06.26 08:09 Uhr

DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im März gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein realer Rückgang von 0,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)