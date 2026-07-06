Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im April
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DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im April gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Den vorläufig für März gemeldeten Umsatzrückgang von 1,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,1 Prozent.
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DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)
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