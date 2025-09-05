Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im ersten Halbjahr

DOW JONES--Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im ersten Halbjahr 2025 real 0,3 Prozent und nominal 2,4 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im ersten Halbjahr 2024. Den größten realen Umsatzanstieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,7 Prozent.

Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und Wohnungswesen mit 0,6 Prozent und im Bereich Verkehr und Lagerei mit 0,3 Prozent. Bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der Umsatz mit einem Minus von 0,3 Prozent leicht rückläufig.

Den größten Umsatzrückgang gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Im Juni hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 Prozent und nominal 2,6 Prozent.

