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Deutscher Einzelhandelsumsatz August bestätigt +1,3% gg Vm

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im August wie erwartet erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis revidierter Zahlen mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent. Auch der für Juli gemeldete Umsatzrückgang um 3,2 Prozent wurde bestätigt.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)

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