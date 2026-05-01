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Deutscher Einzelhandelsumsatz für März nach oben revidiert

12.05.26 15:23 Uhr

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im März nicht so stark zurückgegangen wie zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,8 Prozent niedriger.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)