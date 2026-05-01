Deutscher Einzelhandelsumsatz für März nach oben revidiert
12.05.26 15:23 Uhr
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DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im März nicht so stark zurückgegangen wie zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, sanken die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,8 Prozent niedriger.
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May 12, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)