Deutscher Einzelhandelsumsatz für Oktober bestätigt

Heute im Fokus

Wall Street fester erwartet -- DAX legt kräftig zu -- Bund steigt bei HENSOLDT ein -- Continental will operative Marge steigern -- Tilray und Aphria planen Fusion -- Deutsche Bank im Fokus

BMW will im Autogeschäft oberes Ende der eigenen Ziele erreichen - Ohne Brexit-Vertrag werden Autos teurer. BioNTech will Corona-Impfstoff auch nach China liefern. Zoom will Entwicklungszentrum in Singapur eröffnen. Postbank-Übernahme: Kläger verlieren im Streit mit Deutscher Bank. Neuer BVB-Coach Terzic startet mit Sieg. Großaktionär Drahi erhöht Angebot für Telekomkonzern Altice.