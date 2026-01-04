Deutscher Einzelhandelsumsatz im Februar schwächer als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Februar schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der vorläufig für Januar gemeldete Rückgang von 1,0 auf 1,1 Prozent revidiert. Auf Jahressicht stieg der reale Umsatz im Februar um 0,7 (Januar: 1,0) Prozent.

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Nominal verringerte sich der Einzelhandelsumsatz im Januar um 0,7 Prozent auf Monatssicht. Er lag um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für Januar wurden nominale Raten von minus 0,1 und plus 2,3 Prozent gemeldet.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

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March 31, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)